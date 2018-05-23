Тетя скончавшейся онкобольной из Апатитов станет опекуном ее дочери

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Опека над дочерью жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, скончавшейся в московской клинике от онкологического заболевания спустя год после ее обращения на прямую линию с президентом РФ, оформлена на тетю Дарьи, сообщил РИА Новости глава администрации Апатитов Николай Бова.

"Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс", — сказал Бова.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, вопрос оказания помощи семье Дарьи — ее тете и дочери — прорабатывается. "Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Дарьи и дала поручение оказать помощь семье", — сообщила РИА Новости помощник губернатора Анна Булатова.

Как стало известно, ребенок будет получать пенсию по потере кормильца. "Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей", — добавили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.