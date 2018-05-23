Чеченская молодежь сожалеет о прекращении производства Lada Priora

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил сожаление в связи с прекращением производства Lada Priora.

Ранее стало известно, что в июле "АвтоВАЗ" снимет с конвейера Lada Priora, а также дорестайлинговые модели Granta и Kalina.

Тапаев отметил, что Priora приобрела большую популярность на Северном Кавказе из-за своей доступности.

"Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Еще один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него легкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства", — заявил он.

Тапаев также отметил, что корейские и китайские конкуренты могут потеснить российские автомобили на рынке бюджетных моделей.

Производство Priora началось в 2007 году. Одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы находятся в Тольятти и Ижевске.