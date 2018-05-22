МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что Генпрокуратуре следует проверить законность действий Роскомнадзора по массовой блокировке интернет-адресов в апреле, из-за чего пострадали добросовестные ресурсы, говорится в ежегодном докладе президенту РФ "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
По мнению Мариничева, ГП следует проверить законность действий Роскомнадзора.
"Так, при блокировках мессенджера Telegram, по экспертным оценкам, было заблокировано более 15 миллионов адресов, что привело к временной недоступности интернет-ресурсов ряда российских предприятий интернет-сектора, включая несколько банков и государственных информационных ресурсов", — отмечает Мариничев.