МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что Генпрокуратуре следует проверить законность действий Роскомнадзора по массовой блокировке интернет-адресов в апреле, из-за чего пострадали добросовестные ресурсы, говорится в ежегодном докладе президенту РФ "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

По мнению Мариничева, ГП следует проверить законность действий Роскомнадзора.

"Генеральной прокуратуре РФ проверить законность и обоснованность действий Роскомнадзора по массовому блокированию интернет-адресов, приведших к нарушению доступности информационных ресурсов коммерческих компаний в апреле 2018 года и создающих угрозу целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации и критической информационной инфраструктуры", — приводятся слова Мариничева в докладе.

По мнению Мариничева, Роскомнадзор, руководствуясь "собственной интерпретацией судебных решений", при проведении блокировок не проводит оценок "сопутствующего" причиненного им ущерба.

"Так, при блокировках мессенджера Telegram, по экспертным оценкам, было заблокировано более 15 миллионов адресов, что привело к временной недоступности интернет-ресурсов ряда российских предприятий интернет-сектора, включая несколько банков и государственных информационных ресурсов", — отмечает Мариничев.