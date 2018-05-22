Супруга брянского губернатора за год заработала в 230 раз больше мужа

БРЯНСК, 22 мая — РИА Новости. Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2017 году достигли 941 миллиона рублей, что почти в 230 раз превышает его собственные доходы, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.

Доходы губернатора Брянской области в 2017 году составили 4,1 миллиона рублей, в его собственности остается два дома, два земельных приусадебных участка, а также два участка для сельскохозяйственного использования, один из которых находится в долевой собственности. В собственности губернатора также есть грузовой автомобиль ГАЗ-53.

Супруга губернатора Ольга Богомаз, глава КФХ "Богомаз", в этом году заработала более 941 миллиона рублей. В прошлом году с доходом в 864 миллиона рублей она была на третьем месте в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman.

Как следует из декларации о доходах, в собственности у первой леди Брянской области 134 земельных участка для сельского хозяйства, промышленные строения сельхозназначения, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, а также легковые автомобили, несколько десятков грузовиков "Камаз", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Семья брянского губернатора — супруга и двое сыновей — руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля. В настоящее время хозяйство обрабатывает более 13 тысяч гектаров земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр.