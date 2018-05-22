Депутаты областной думы выступили в поддержку "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы во вторник на заседании рабочей группы по вопросу дальнейшей деятельности авиакомпании "Саратовские авиалинии" выступили в поддержку перевозчика и предложили провести совместное с Росавиацией совещание, сообщила пресс-службы областного парламента.

"Саратовские авиалинии" 17 мая сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о судьбе предприятия Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.

"По итогам совещания его участники приняли предложение спикера регионального парламента Ивана Кузьмина и его заместителя Ивана Чепрасова по организации встречи депутатов Саратовской областной думы, членов правительства региона и транспортной прокуратуры с представителями Росавиации", — говорится в сообщении.

"Наши избиратели обеспокоены ситуацией, и мы не можем оставаться в стороне. Задача — сохранить авиапредприятие. … Главное условие — соблюдение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок", — цитирует слова Кузьмина пресс-служба думы. "Нельзя допустить, чтобы люди, работающие на авиапредприятии, остались без работы", — приводятся слова председателя рабочей группы, депутата облдумы Дмитрия Ханенко в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля. "Саратовские авиалинии" подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация.