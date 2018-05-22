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Общество

В московском законе о граффити нет ничего нового, считает художник

18:0922.05.2018
(обновлено: 18:37 22.05.2018)
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© mos.ruГраффити на тему экологии в Москве. Архивное фотоГраффити на тему экологии в Москве. Архивное фото
© mos.ru

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В законе о граффити нет ничего нового, художникам, расписывающим фасады городских зданий, дополнительных проблем он не создаст, считает один из художников граффити, занимающийся фасадной рекламой в столице.

Граффити к ЧМ-2018 в Москве
© www.mos.ru
Собянин подписал закон о граффити
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, обязывающий согласовывать с властями нанесение изображений в технике "граффити" на фасады городских зданий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы.

"Это все давно уже было. Если говорить о граффити, то его надо разделять. Есть фасадное граффити — это реклама, бизнес и прочее. От себя ты ничего не сделаешь, любой участковый может застопорить работу", — рассказал РИА Новости художник.

По его мнению, дополнительных проблем закон не создаст, так как нарисовать масштабное граффити без согласования практически невозможно.

"Насколько я знаю, больших компаний, занимающихся рекламой на фасадах, три в Москве, и они между собой конкурируют. Фирма, с который ты подписываешь договор, обращается как посредник в соответствующую компанию, где все подписывается, документируется, выбирается фасад дома, есть договоренность с собственниками и так далее", — рассказал собеседник агентства.

Портрет музыканта Дэвида Боуи
© REUTERS / Stefan Wermuth
МГД обязала художников получать разрешение на граффити
Художник отметил, что рынок фасадной рекламы "давно монополизирован, там все друг друга знают, и все друг с другом общаются". "Бомберы (нелегальные художники граффити — прим. ред.) туда никогда и не лезут, они отрицают рекламу в граффити, что за нее можно получать деньги — это не комильфо для них. Они все равно будут бегать и рисовать что-то свое, никакие разрешения им не были нужны, и сейчас они их спрашивать не будут", — добавил он.

Принятым законом закрепляется порядок нанесения надписей, изображений путем прокраски, наклейки или росписи в технике граффити и иными способами. Согласно документу, в случае если кто-либо намерен нанести изображение на одном из городских зданий, он должен обсудить это с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией. Если разрешение и согласование получено, между ними заключается договор.

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Москве к ЧМ сотрут рекламные граффити, нарушающие права FIFA
В случае нанесения изображений с нарушениями, лица, организовавшие или выполнившие его, обязаны удалить изображения и восстановить поверхности здания до первоначального состояния и в такой срок, какой был установлен предписанием уполномоченного органа власти. В случае если лицо не выполнит эту обязанность в данное ему время, ответственный орган исполнительной власти выдаст предписание собственникам или правообладателям зданий. Если же предписание не исполнено, работы по удалению граффити будут проведены за счет городского бюджета, при этом собственники и владельцы зданий должны будут возместить в бюджет потраченные денежные средства в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ. Если соответствующие денежные средства не перечислены, уполномоченный орган власти в течение месяца обращается в суд.

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