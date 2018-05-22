Пенсионный фонд отчитался о работе за 2017 год

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России на заседании во вторник одобрило отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2017 года, сообщила пресс-служба ПФР.

В отчете сообщается, что бюджет был сбалансирован по доходам и расходам. Отмечается, что в части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года составил 109 миллиарда рублей. В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, сложилось превышение расходов над текущими поступлениями в размере 59,4 миллиарда рублей. Это, по данным фонда, "обусловлено переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с выбором граждан".

"Покрытие этих расходов будет обеспечено за счет средств пенсионных накоплений, переданных в управляющие компании (1,9 триллиона рублей в 2017 году)", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что финансовая обеспеченность пенсионной системы растет. Страховые пенсии в 2017 году более чем на 70% были обеспечены собранными взносами.

"Прочие обязательства по страховым пенсиям, связанные с мероприятиями по их повышению и льготами в системе обязательного пенсионного страхования, обеспечивались средствами федерального бюджета. При этом трансферт на обязательное пенсионное страхование, идущий в составе общего трансферта на страховые пенсии, сократился на 5,7%, или 55,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Утверждается, что размеры пенсионного обеспечения и социальной поддержки пенсионеров продолжают расти. Так, в течение прошлого года ПФР осуществил полную и своевременную выплату всех видов пенсий и социальных пособий, провел все запланированные мероприятия по их повышению. Страховые пенсии 31,4 миллиона неработающих пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции — на 5,8%. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился на 748 рублей и на конец года составил 13,9 тысячи рублей.

"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексированы в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера — на 1,5%. Повышение коснулось пенсий 3,9 миллиона человек. Средний размер социальной пенсии, наиболее распространенного вида пенсии по гособеспечению, увеличился на 152 рубля и составил 8,8 тысячи рублей", — резюмирует ПФР.

Согласно данным фонда, средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны составил 29,8 тысячи рублей и 34,3 тысячи рублей соответственно. С учетом мер социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение) уровень их доходов составил 35,8 тысячи рублей и 40,3 тысячи рублей соответственно (увеличение за 2017 год на 620 рублей и на 1599 рублей соответственно).

"В январе 2017 года 43,7 миллиона работающих и неработающих пенсионеров предоставлена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей, на что было направлено 219,7 миллиарда рублей. С 1 февраля на 2,5% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата, выплачиваемая 15,4 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда и других граждан", — говорится в отчете.

Кроме того, 3,9 миллиона неработающих пенсионеров в 2017 году, по данным ПФР, ежемесячно получали федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Средний размер федеральной социальной доплаты составил 1,9 тысячи рублей.

"В 2017 году около 870 тысяч российских семей воспользовались средствами материнского капитала в течение 2017 года. Из них наибольшее количество семей, как и прежде, направили средства на улучшение жилищных условий — около 748,5 тысячи заявлений, или 86,1% всех заявлений за год. 120,2 тысячи заявлений семей было принято ПФР на оплату образовательных услуг. К концу года 4,9 миллиона владельцев сертификата (59% от всех) полностью использовали средства материнского капитала", — говорится в сообщении ПФР.

Сообщается, что общие расходы на выплаты пенсий и доплаты к пенсиям выросли в 2017 году на 563,3 миллиарда рублей (8,5%) и составили 7 167 миллиардов рублей. При этом социальные выплаты увеличились на 15,75 миллиарда рублей (3,3%), составив 488 миллиарда рублей.

"По доходам бюджет ПФР исполнен в размере 8260,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 634,83 миллиарда рублей, или на 8,3%. Поступления взносов на обязательное пенсионное страхование увеличились на 350,5 миллиарда рублей (8,5%) и составили 4481,9 миллиарда рублей. По расходам бюджет ПФР исполнен в размере 8319,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом расходы выросли на 489,8 миллиарда рублей, или 6,3%", — рассказали в фонде.

Как уже ранее сообщал фонд, переходящие остатки средств бюджета ПФР по итогам 2017 года составили 234,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на финансирование направлений расходов бюджета ПФР в 2018 году и "позволят обеспечить снижение размера трансферта из федерального бюджета".

Кабмин одобрил отчет, скоро он будет направлен в Федеральное собрание РФ.