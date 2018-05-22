РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Пенсионный фонд отчитался о работе за 2017 год

17:4722.05.2018
(обновлено: 17:50 22.05.2018)
01492
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фотоВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России на заседании во вторник одобрило отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2017 года, сообщила пресс-служба ПФР.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии
В отчете сообщается, что бюджет был сбалансирован по доходам и расходам. Отмечается, что в части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года составил 109 миллиарда рублей. В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, сложилось превышение расходов над текущими поступлениями в размере 59,4 миллиарда рублей. Это, по данным фонда, "обусловлено переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с выбором граждан".

"Покрытие этих расходов будет обеспечено за счет средств пенсионных накоплений, переданных в управляющие компании (1,9 триллиона рублей в 2017 году)", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что финансовая обеспеченность пенсионной системы растет. Страховые пенсии в 2017 году более чем на 70% были обеспечены собранными взносами.

"Прочие обязательства по страховым пенсиям, связанные с мероприятиями по их повышению и льготами в системе обязательного пенсионного страхования, обеспечивались средствами федерального бюджета. При этом трансферт на обязательное пенсионное страхование, идущий в составе общего трансферта на страховые пенсии, сократился на 5,7%, или 55,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Утверждается, что размеры пенсионного обеспечения и социальной поддержки пенсионеров продолжают расти. Так, в течение прошлого года ПФР осуществил полную и своевременную выплату всех видов пенсий и социальных пособий, провел все запланированные мероприятия по их повышению. Страховые пенсии 31,4 миллиона неработающих пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции — на 5,8%. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличился на 748 рублей и на конец года составил 13,9 тысячи рублей.

Из каких источников Вы хотели бы получать информацию Пенсионного фонда России по вопросам формирования пенсии, правам на получение социальных выплат?
Результаты

  • 19.5%

    Телевидение

  • 5.1%

    Радио

  • 8.1%

    Газеты, журналы

  • 24.2%

    Интернет-сайт Пенсионного фонда России

  • 10.0%

    Интернет-сайты (кроме сайта Пенсионного фонда России)

  • 2.8%

    Реклама в/на транспорте (включая весь транспорт)

  • 3.7%

    Реклама на улице (щиты, светодиодные экраны)

  • 7.4%

    Специальные буклеты и брошюры

  • 15.0%

    Консультант в службе Пенсионного фонда России

  • 4.2%

    Не хочу получать такую информацию
Все опросы
Голосовать
"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексированы в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера — на 1,5%. Повышение коснулось пенсий 3,9 миллиона человек. Средний размер социальной пенсии, наиболее распространенного вида пенсии по гособеспечению, увеличился на 152 рубля и составил 8,8 тысячи рублей", — резюмирует ПФР.

Согласно данным фонда, средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны составил 29,8 тысячи рублей и 34,3 тысячи рублей соответственно. С учетом мер социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение) уровень их доходов составил 35,8 тысячи рублей и 40,3 тысячи рублей соответственно (увеличение за 2017 год на 620 рублей и на 1599 рублей соответственно).

Пенсионный фонд РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПФР увеличит расходы на выплату пенсий на 99 миллиардов рублей
"В январе 2017 года 43,7 миллиона работающих и неработающих пенсионеров предоставлена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей, на что было направлено 219,7 миллиарда рублей. С 1 февраля на 2,5% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата, выплачиваемая 15,4 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда и других граждан", — говорится в отчете.

Кроме того, 3,9 миллиона неработающих пенсионеров в 2017 году, по данным ПФР, ежемесячно получали федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Средний размер федеральной социальной доплаты составил 1,9 тысячи рублей.

"В 2017 году около 870 тысяч российских семей воспользовались средствами материнского капитала в течение 2017 года. Из них наибольшее количество семей, как и прежде, направили средства на улучшение жилищных условий — около 748,5 тысячи заявлений, или 86,1% всех заявлений за год. 120,2 тысячи заявлений семей было принято ПФР на оплату образовательных услуг. К концу года 4,9 миллиона владельцев сертификата (59% от всех) полностью использовали средства материнского капитала", — говорится в сообщении ПФР.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Новый кабмин не будет обсуждать пенсионный возраст на первом заседании
Сообщается, что общие расходы на выплаты пенсий и доплаты к пенсиям выросли в 2017 году на 563,3 миллиарда рублей (8,5%) и составили 7 167 миллиардов рублей. При этом социальные выплаты увеличились на 15,75 миллиарда рублей (3,3%), составив 488 миллиарда рублей.

"По доходам бюджет ПФР исполнен в размере 8260,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 634,83 миллиарда рублей, или на 8,3%. Поступления взносов на обязательное пенсионное страхование увеличились на 350,5 миллиарда рублей (8,5%) и составили 4481,9 миллиарда рублей. По расходам бюджет ПФР исполнен в размере 8319,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом расходы выросли на 489,8 миллиарда рублей, или 6,3%", — рассказали в фонде.

Как уже ранее сообщал фонд, переходящие остатки средств бюджета ПФР по итогам 2017 года составили 234,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на финансирование направлений расходов бюджета ПФР в 2018 году и "позволят обеспечить снижение размера трансферта из федерального бюджета".

Кабмин одобрил отчет, скоро он будет направлен в Федеральное собрание РФ.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена