Депутат Госдумы предложил приравнять пьяных водителей к убийцам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ от Крыма Андрей Козенко предложил законодательно приравнять к убийцам автомобилистов, находившихся в нетрезвом состоянии за рулем и допустивших ДТП со смертельным исходом.

Текст законопроекта, по его словам, будет подготовлен в ближайшее время.

"Считаю, необходимо разработать соответствующий законопроект для внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации для того, чтобы виновные в гибели несли наказание по всей строгости закона. При этом не должно быть никакой иерархии. Отвечать должен каждый – и полицейский, и чиновник, и рядовой гражданин. Садясь за руль в пьяном виде, водитель становится потенциальным убийцей", — цитирует слова Козенко его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что в последнее время в Крыму участились подобные резонансные инциденты.

"Сейчас ищут свидетелей ДТП в Ялте с участием нетрезвого сотрудника полиции. Совсем недавно пьяный бывший зампредседателя главы администрации Нижнегорского района сбил насмерть велосипедиста. Необходимо ужесточить ответственность за подобные преступления. Сейчас это от 2 до 7 лет лишения свободы, тогда как за убийство – от 6 до 15", – сказал Козенко.

Как сообщалось ранее, ДТП с тремя машинами произошло на трассе "Ялта — Севастополь — Гаспра". Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время, находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем КIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП погибла водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — ребенок, телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля КIA и 8-летний пассажир автомобиля "ВАЗ".