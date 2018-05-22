В Москве нанесут "вафельницу" на более чем 70 объектах столицы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Коммунальщики Москвы в этом сезоне нанесут дорожную разметку, так называемую "вафельницу", на более чем 70 объектах столицы, сообщили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

"В этом сезоне силами комплекса городского хозяйства Москвы запланировано нанесение дорожной разметки на перекрестках 1.26 (так называемых "вафельниц") на более чем 70 объектах в различных округах. Общая площадь работ, по предварительным оценкам, составит почти 10 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что своеобразная клетчатая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках, между полосами пересечения дорог. Она сообщает водителям о том, что на перекрестке ведется фото- и видеоконтроль за соблюдением правил дорожного движения. Также данная разметка призвана привлечь внимание водителей и служит предупреждающим сигналом о том, что выезжать и оставаться на территории перекрестка на красный сигнал светофора, создавая таким образом препятствия другим участникам движения, запрещено.