В МВД пообещали не допустить детскую проституцию во время ЧМ

ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не является страной секс-туризма и не допустит появления детской проституции во время чемпионата мира по футболу, заявил журналистам во вторник статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов по итогам своего выступления в комитете УВКПЧ ООН по правам ребенка о выполнении факультативного протокола по борьбе с торговлей детьми, детской проституцией и порнографией.

Он подчеркнул, что участники заседания несколько раз интересовались у российской делегации тем, как будет обеспечена безопасность детей во время чемпионата мира, и не вызовет ли он волну детской проституции.

"Много было вопросов, связанных с тем, насколько мы сумеем обеспечить безопасность проведения футбольных матчей. Не вызовет ли у нас это волну проституции и детской сексуальной эксплуатации. И мы не один раз заявляли, что Россия — это не страна секс-туризма. У нас этого нет, как нет системной проституции. И детской проституции у нас нет. Мы эту ситуацию сдерживаем, и в период проведения чемпионата мира этого совершенно точно не будет", — сказал он.

Замминистра отметил, что в целом комитет УВКПЧ ООН проявил очень доброжелательное отношение к российскому выступлению. Государства-участники не были нацелены на предъявление каких-либо претензий, но подходили к некоторым проблемам в России с позиции тех проблем, с которыми сегодня сталкивается, прежде всего, Европа и частично США, в том числе по вопросам мигрантов и беженцев, возможного использования суррогатного материнства для продажи детей, слишком раннего брачного возраста на Северном Кавказе и устройства приютов.

"Мы в своих материалах, как мне представляется, достаточно убедительно показали, что Российская Федерация на данном направлении продвинулась очень далеко. И сегодня нет таких положений факультативного протокола, которые мы бы не исполнили", — сказал он.

Так, к примеру, наблюдающийся в статистике РФ рост посягательств на права несовершеннолетних, по словам Зубова, не является свидетельством ухудшения ситуации, а, напротив, является свидетельством активной работы России на этом направлении. Количество реальных дел, которые дошли до суда, в действительности оказывается меньше числа обращений о вероятных нарушениях, отметил он.

"Если брать статистику, то у нас ситуация гораздо лучше, чем в Европе или США, я уже не говорю про страны третьего мира", — сказал он.

Зубов подчеркнул, что ни в одной стране мира нет такого количества программ, ориентированных на профилактику и борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. Кроме того, за последние два года фактически все изменения в российском законодательстве были сделаны с учетом положений Конвенции по правам ребенка.

В тоже время замминистра отметил и проблемы, с которыми РФ сталкивается в этой области. Речь идет о нехватке финансирования на реализацию ряда программ. К примеру, по обеспечению всех неблагополучных семей жильем и достойными социальными пособиями.

"Мы делаем то, что можем в рамках тех возможностей, которые у нас есть, но постоянно двигаемся вперед", — отметил он.

По его словам, Россия и дальше намерена сотрудничать с комитетом УВКПЧ ООН по правам ребенка на основе международных стандартов, но сохраняя традиции и культуру российского общества.