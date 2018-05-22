Росавиация проверит "Саратовские авиалинии" до 28 мая

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация с 25 по 28 мая проведет проверку устранения авиакомпанией "Саратовские авиалинии" замечаний, выявленных после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале этого года, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.
Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.
"Саратовские авиалинии" 17 мая сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%, отметив, что ожидает решения Росавиации о судьбе компании до 27 мая.