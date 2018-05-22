Росавиация проверит "Саратовские авиалинии" до 28 мая

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация с 25 по 28 мая проведет проверку устранения авиакомпанией "Саратовские авиалинии" замечаний, выявленных после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале этого года, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.

"Проверка Росавиации будет проходить в период с 25 по 28 мая. Ее цель — проверка устранения (ранее выявленных) недостатков", — сказала собеседница агентства.

"Саратовские авиалинии" 17 мая сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%, отметив, что ожидает решения Росавиации о судьбе компании до 27 мая.