Керченская паромная переправа сократила перевозки в сотни раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Перевозки легковых автомобилей и автобусов с помощью керченской паромной переправы с открытием движения на Крымском мосту сократились в сотни раз — до считанных единиц, сообщается на сайте паромной переправы.
Согласно оперативной информации керченской паромной переправы, за сутки 21 мая услугами паромов воспользовались водители восьми легковых автомобилей, 20 мая – 16 машин, 19 мая – 14 машин, 18 мая – девяти автомобилей, 17 мая – 11 машин. За пять суток было перевезено четыре автобуса.
При этом 14 мая паромами было перевезено 2067 легковых автомобилей и 114 автобусов, а 15 мая – 1660 автомобилей и 118 автобусов, сообщается на сайте переправы. Стоимость перевозки легкового авто длиной не более 5,3 метра – 1,7 тысячи рублей, взрослого пассажира – 150 рублей, автобуса – от трех до пяти тысячи рублей в зависимости от класса.
Переправа остается средством доставки на полуостров и обратно грузовых автомобилей, а также железнодорожного транспорта (грузовых вагонов и цистерн). По слова главы Крыма Сергея Аксенова, переправа продолжит работу, хотя там ожидается постепенное сокращение персонала.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
До открытия моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.
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Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.