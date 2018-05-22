Керченская паромная переправа сократила перевозки в сотни раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Перевозки легковых автомобилей и автобусов с помощью керченской паромной переправы с открытием движения на Крымском мосту сократились в сотни раз — до считанных единиц, сообщается на сайте паромной переправы.

Согласно оперативной информации керченской паромной переправы, за сутки 21 мая услугами паромов воспользовались водители восьми легковых автомобилей, 20 мая – 16 машин, 19 мая – 14 машин, 18 мая – девяти автомобилей, 17 мая – 11 машин. За пять суток было перевезено четыре автобуса.

При этом 14 мая паромами было перевезено 2067 легковых автомобилей и 114 автобусов, а 15 мая – 1660 автомобилей и 118 автобусов, сообщается на сайте переправы. Стоимость перевозки легкового авто длиной не более 5,3 метра – 1,7 тысячи рублей, взрослого пассажира – 150 рублей, автобуса – от трех до пяти тысячи рублей в зависимости от класса.

Переправа остается средством доставки на полуостров и обратно грузовых автомобилей, а также железнодорожного транспорта (грузовых вагонов и цистерн). По слова главы Крыма Сергея Аксенова, переправа продолжит работу, хотя там ожидается постепенное сокращение персонала.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

До открытия моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.