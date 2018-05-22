"Просвещение" и "Экзамен" будут вместе развивать рынок методических пособий

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общее собрание участников ООО "Издательство "Экзамен" приняло решение об увеличении уставного капитала и принятии нового участника — АО "Издательство "Просвещение" с долей владения 25%, сообщили РИА Новости в "Просвещении".

Компании заявляют о намерении создать общую стратегию для развития на рынке методических материалов — это различные учебные пособия, а также издания, помогающие в подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ), основному государственному экзамену (ОГЭ), всероссийским проверочным работам (ВПР).

"Просвещение" всегда находилось в конструктивном диалоге с издательством "Экзамен". Мы понимали, что способны органично дополнять друг друга и у нас есть общий путь развития. Мы приняли решение совместно работать на рынке дополнительных образовательных материалов с целью реализовать потенциал обеих компаний. Наша основная цель сейчас — вывести на рынок больше качественной продукции", — сообщил РИА Новости первый вице-президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

В издательстве "Экзамен" агентству сообщили, что участие "Просвещения" в издательстве "Экзамен" открывает новые горизонты развития перед обеими компаниями, что поможет укрепить бизнес и дать потребителю еще более качественный продукт.

"Сейчас мы объединяем наши компетенции для работы на рынке дополнительных пособий. Мы видим в "Просвещении" надежного партнера для реализации намеченных планов и уверены, что этот шаг станет большим плюсом для всего рынка", — заявил РИА Новости генеральный директор издательства "Экзамен" Дмитрий Яновский.