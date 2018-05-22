Долецкая объяснила причину закрытия журнала Interview

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший главный редактор журнала Interview Россия Алена Долецкая считает, что закрытие известного американского издания связано с ошибками в управлении.

Ранее газета Observer со ссылкой на источники сообщила, американский глянцевый журнал Interview, основанный художником Энди Уорхолом в 1969 году в США, закрывается. По данным газеты, журнал закрывается по причине банкротства. Прекращается выход как печатной, так и интернет-версии журнала. Также сообщается, что бывший шеф-редактор подал иск на журнал с требованием выплатить ему 600 тысяч долларов, которые издание ему задолжало.

"Исходя из своего опыта, работая на русском и немецком, могу предполагать, что это, несомненно, ошибки управления. Бумажные СМИ проходят непростой путь, но грамотного управления никто не отменял. Тот факт, что мой экс-коллега и высокого профессионализма креативный директор Interview Фабьен Барон подает в суд иск на 600 тысяч долларов на издательский дом, говорит, полагаю, об ошибочном и нечистоплотном управлении", — сказала Долецкая РИА Новости.

В декабре 2016 года в пресс-службе издательского дома "Интервью", издававшего в России аналог американского журнала Interview, сообщили о решении приостановить выпуск издания и работу сайта с 2017 года "в связи с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview и усложнившейся экономической ситуацией в стране". Всего вышло 40 номеров журнала.