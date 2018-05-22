В ГД поддержали проект о применении электрошокеров транспортной полицией

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству в ходе голосования во вторник поддержал законопроект о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции.
"Деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется на объектах массового скопления людей. В этой связи использование огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено законодательством, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица", — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности, по пресечению в том числе террористических актов на территории аэропортов, электрошокеры могут использоваться как оружие активной самообороны и средство для пресечения таких действий.
"Представляется необходимым из понятия "разрешенное в качестве служебного огнестрельного оружия гражданское оружие самообороны" исключить слово "огнестрельное", так как указанным понятием не охватываются такие виды гражданского оружия как электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства", — говорится в заключении кабмина.