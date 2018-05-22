Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет 1 июня

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские адвокаты 1 июня бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной адвокатской палаты (ФПА) РФ.

"Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права. Другими словами, 1 июня каждый гражданин сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любого иного права", — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что адвокаты предоставят помощь за пределами ограничений, принимаемых при проведении иных подобных мероприятий, а также установленных Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и соответствующими законами субъектов РФ.

Такое решение, пояснили в ФПА, принял Совет Федеральной палаты адвокатов РФ по предложению ряда адвокатских палат. Официальная информация об адвокатских образованиях, где можно будет получить бесплатную юридическую помощь, будет размещена на сайтах адвокатских палат и адвокатских образований, а также в средствах массовой информации.