Погибшего при нападении на храм в Грозном похоронили на территории церкви

ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Погибшего при нападении на храм Архангела Михаила в Грозном прихожанина похоронили во вторник на территории церкви, передает корреспондент РИА Новости.
По словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана, искал родственников в Чечне. По его словам, родных в республике у него не было и потому организацией похорон займется церковь.
Церемонию похорон провел настоятель храма отец Сергий, на ней присутствовали несколько десятков прихожан. Выразить соболезнования пришел также муфтий республики Салах-Хаджи Межиев. Он заявил, что напавшие на храм не имели ничего общего с религией.
"Это злодеяние совершили враги Аллаха, которым не нравится то, что в Чечне мир, и потому совершают подлости исподтишка. Эти шайтаны и их деяния не имеют ничего общего с религией и исламом. Даже во времена газавата пророк Мухаммед призывал не убивать стариков, женщин, детей, не трогать храмы и священников, не трогать деревья", — сказал журналистам Межиев.