Погибшего при нападении на храм в Грозном похоронили на территории церкви

ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Погибшего при нападении на храм Архангела Михаила в Грозном прихожанина похоронили во вторник на территории церкви, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма. Его личность установили.

По словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана, искал родственников в Чечне. По его словам, родных в республике у него не было и потому организацией похорон займется церковь.

Церемонию похорон провел настоятель храма отец Сергий, на ней присутствовали несколько десятков прихожан. Выразить соболезнования пришел также муфтий республики Салах-Хаджи Межиев. Он заявил, что напавшие на храм не имели ничего общего с религией.

"Это злодеяние совершили враги Аллаха, которым не нравится то, что в Чечне мир, и потому совершают подлости исподтишка. Эти шайтаны и их деяния не имеют ничего общего с религией и исламом. Даже во времена газавата пророк Мухаммед призывал не убивать стариков, женщин, детей, не трогать храмы и священников, не трогать деревья", — сказал журналистам Межиев.