МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов обещал журналистам проверить информацию о том, что двух выпускниц якобы попросили раздеться при личном досмотре на "репетиционном" ЕГЭ.

Журналист, присутствовавший на пресс-конференции, рассказал о том, что в его редакцию обратились родители двух учениц и сообщили о нарушениях, которые прошли на репетиции экзамена в одном из регионов. Школьницы проходили через металлодетекторы, после чего, со слов журналиста, двое мужчин отвели их в комнату и попросили раздеться, чтобы проверить, не спрятаны ли у них шпаргалки.

"О каких репетиционных экзаменах идет речь и что это за процедура, мы не знаем. Мы комментировать не можем. Таких ситуаций не должно быть. На ЕГЭ они исключаются. Мы отдельно разберемся, было ли такое или не было", — прокомментировал ситуацию Кравцов.

"Зачем нужны рамки, металлоискатели? Мы должны напомнить выпускнику, что все средства связи, включая Apple watch, наушники, телефоны, должны оставаться за пределами экзамена. Даже если ими не воспользоваться, но их найдут, эти результаты аннулируются", — отметил глава Рособрнадзора.

Позже в пресс-службе ведомства РИА Новости подчеркнули, что досмотр школьников должен проводиться только с помощью металлоискателей.