В тверских электричках начали объявлять остановки по-английски

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Объявления на английском языке начали звучать в некоторых пригородных поездах Ленинградского направления в преддверии чемпионата мира по футболу, завершить работы планируется до конца месяца, сообщает пресс-служба АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".
Отмечается, что до конца мая на английском будут объявлять все остановки участков Москва — Тверь и Москва — Конаково.
"Это совместная работа Московско-Тверской ППК и ОАО "РЖД", результатом которой станут комфортные и понятные поездки иностранных футбольных болельщиков, планирующих посетить Подмосковье и Тверскую область во время чемпионата мира", — приводятся слова гендиректора АО "МТ ППК" Олега Федотова.
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