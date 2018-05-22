В тверских электричках начали объявлять остановки по-английски

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1126)

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Объявления на английском языке начали звучать в некоторых пригородных поездах Ленинградского направления в преддверии чемпионата мира по футболу, завершить работы планируется до конца месяца, сообщает пресс-служба АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"С 18 мая в некоторых пригородных поездах Московско-Тверской ППК аудиоинформирование пассажиров осуществляется на двух языках — русском и английском. Полное обновление системы информирования в электричках Ленинградского направления будет завершено в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца мая на английском будут объявлять все остановки участков Москва — Тверь и Москва — Конаково.

"Это совместная работа Московско-Тверской ППК и ОАО "РЖД", результатом которой станут комфортные и понятные поездки иностранных футбольных болельщиков, планирующих посетить Подмосковье и Тверскую область во время чемпионата мира", — приводятся слова гендиректора АО "МТ ППК" Олега Федотова.

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