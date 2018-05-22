Мэрия Новосибирска назвала шуткой эмоциональное выступление главы города

НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Эмоциональное выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на вручении "Народной премии" городского сайта НГС в минувший понедельник вызвало шквал обсуждений в соцсетях; в мэрии заявили, что к нему нужно относиться как к шутке.

Многочисленные шутки и интернет-мемы породили слова мэра: "Любите ли вы НГС так, как люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС!".

Многие снимали встреченное овациями выступление градоначальника в театре оперы и балета на видео. Оно быстро разошлось по соцсетям, часть пользователей которых поддерживало эмоциональный настрой мэра, другие же засомневались в том, что он находился в адекватном состоянии. Многие предположили, что Анатолий Локоть попросту был нетрезв.

"Мэр во время выступления был трезв на 100%. Даже на праздниках он практически никогда не пьет. Анатолий Евгеньевич всегда был ярким оратором, обладает прекрасным чувством юмора. К этому выступлению нужно относиться только как к шутке", — сказал РИА Новости пресс-секретарь мэра Артем Роговский.