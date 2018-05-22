В Москве на "Рыбной неделе" пройдут мастер-классы по приготовлению блюд

Креветки жарятся на мангале во время фестиваля Рыбная неделя в Москве. 17 мая 2018

Креветки жарятся на мангале во время фестиваля Рыбная неделя в Москве. 17 мая 2018

необычным МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мастер-классы по приготовлению необычных блюд из морепродуктов пройдут в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла организации уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"На этой неделе гостей площадки на Тверской площади ждут сразу два мастер-класса по приготовлению необычных блюд из рыбы и морепродуктов", — рассказали организаторы.

Так, 24 мая в 18.00 гостей научат готовить оригинальный рыбный ужин: рыбу в винном соусе и горячий салат из морепродуктов, а на следующий день, также в 18.00, посетители вместе с шефом одного из ресторанов смогут сварить знаменитый вьетнамский суп лау из более чем 30 ингредиентов.

Участие во всех мастер-классах в рамках фестиваля бесплатное для всех желающих.

"Рыбная неделя" проходит на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Для гостей подготовили культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.