Парламентарии могут поддержать закон о черных списках пассажиров поездов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Парламентарии могут поддержать законодательную инициативу РЖД о введении черных списков для дебоширов на железнодорожном транспорте по принципу ограничений для авиадебоширов, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее глава компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости сообщил, что РЖД предлагает вносить дебоширов в поездах в черный список на год.

"Я думаю, что парламент поддержит эти инициативы, дебоширы нигде не нужны", — сказал Калашников РИА Новости во вторник.

При этом, по его словам, должны быть четко определены критерии отнесения действия гражданина к хулиганству.

"Чтобы это были объективные критерии, а не просто конфликт с проводником мог привести к попаданию в "черный список", — пояснил Калашников.

Все нарушения должны быть зафиксированы соответствующими органами, с учетом показаний свидетелей, добавил он.

"При необходимости на ближайшую станцию может вызываться наряд полиции, и при установлении факта опьянения гражданина, его агрессивных действий пассажир может быть снят с поезда", — полагает сенатор.

В то же время Калашников выразил опасение в связи с тем, что у проводников есть паспортные данные пассажиров, но нет их фотографий. Таким образом, "под раздачу" могут попасть те граждане, которые не причастны к нарушениям правил на железной дороге, отметил он.