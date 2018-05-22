В Минздраве рассказали, к чему приведет повышение цен на сигареты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Повышение цены на табачную продукцию поможет уменьшить количество ее потребления, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 июля 2018 года увеличатся на 10% — до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук с 1,562 тысячи рублей. С начала года в стране уже выросли, в частности, акцизы на сигары (до 188 рублей за штуку с 171 рубля) и на табак (до 2,772 тысячи рублей за килограмм с 2,52 тысячи рублей).

"Когда мы говорим об акцизах, мы должны понимать, для чего мы налогом облагаем табак. Сегодня в целом мир сходится в том, что налогооблажение является эффективным способом снижения потребления табака, поэтому из этого тезиса мы должны исходить, когда определяем налоговую политику", — сказал Салагай на круглом столе "О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции".

Он отметил, что сегодня существует зависимость отношения цены и потребления табака, установленная Всемирной организацией здравоохранения.

Замминистра также добавил, что необходимо бороться с контрафактом и повышать собираемость акцизных налогов в сфере табака.