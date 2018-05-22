Керченскую паромную переправу не будут закрывать после запуска моста

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Керченская паромная переправа с запуском Крымского моста продолжит свою работу, однако планируется поэтапное сокращение штата, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Грузовой транспорт до сентября будет еще переправляться Керченской паромной переправой, железнодорожное сообщение будет осуществляться, поэтому полностью переправа закрыта не будет. Будет план поэтапный сокращения, увольнения сотрудников. Постараемся коллектив не бросить однозначно, с тем, чтобы люди не остались у разбитого корыта", — сказал Аксенов журналистам.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

До открытия моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.