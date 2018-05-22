Аксенов ответил на угрозы Киева уничтожить Крымский мост

13:3122.05.2018
(обновлено: 14:04 22.05.2018)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимания на исходящие извне угрозы разрушить мост через Керченский пролив.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина"
пригрозил уничтожить Крымский мост после того, как Украина вернет Крым под свой контроль.
"Не читайте того, что там происходит, будете спокойно жить. Маразм крепчает. Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Все, на что они (украинские власти. — Прим. ред.) способны, — это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении", — сказал Аксенов журналистам.
По его мнению, характеристику заявлениям из Рады должны давать в психбольнице.
"Их мыслительные процессы я характеризовать не могу, наверное, компьютер их сможет объяснить. Я не знаю, что они там себе думают", — подчеркнул Аксенов.
Что предложил Мосийчук
Мосийчук назвал Крымский мост вражеской инфраструктурой.
"Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это стратегический объект", — объяснил он.
Любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру, аэропорт, добавил депутат.
На уточняющий вопрос, будет ли он лично уничтожать мост, Мосийчук ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.
Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
Крымский мост и его безопасность
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России и Европе. Его длина — 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.
Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.
Это вызвало недовольство Киева и его партнеров. Призывы атаковать мост звучали и из-за рубежа.
В ответ на полуострове неоднократно заявляли, что безопасность объекта находится на самом высоком уровне.
"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях", — отметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.
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