Аксенов ответил на угрозы Киева уничтожить Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимания на исходящие извне угрозы разрушить мост через Керченский пролив.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина" пригрозил уничтожить Крымский мост после того, как Украина вернет Крым под свой контроль.

"Не читайте того, что там происходит, будете спокойно жить. Маразм крепчает. Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Все, на что они (украинские власти. — Прим. ред.) способны, — это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении", — сказал Аксенов журналистам.

По его мнению, характеристику заявлениям из Рады должны давать в психбольнице.

"Их мыслительные процессы я характеризовать не могу, наверное, компьютер их сможет объяснить. Я не знаю, что они там себе думают", — подчеркнул Аксенов.

Что предложил Мосийчук

Мосийчук назвал Крымский мост вражеской инфраструктурой.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России и Европе. Его длина — 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

"Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это стратегический объект", — объяснил он.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.

Это вызвало недовольство Киева и его партнеров. Призывы атаковать мост звучали и из-за рубежа.

В ответ на полуострове неоднократно заявляли, что безопасность объекта находится на самом высоком уровне.

"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях", — отметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

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