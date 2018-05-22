В российских школах введут внеурочную программу "Права человека"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Совете федерации (СФ) планируют ввести в школах внеурочную образовательную программу "Права человека" с начала следующего учебного года, сообщила во вторник член комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

"Мы поддерживаем разработку программы "Права человека" во внеурочной деятельности. На данный момент программа проходит проверку экспертов, и мы будем стремиться, чтобы с начала учебного года данная программа начала свою реализацию", — сказала Бокова на конференции "Правовое просвещение и образование в области прав человека: опыт и перспективы современной России".

Она также добавила, что в рамках летней школы СФ планирует провести обучение педагогов по вопросам прав человека и в частности — прав детей. По словам Боковой, более 300 тысяч педагогов пройдут соответствующее обучение и в следующем году смогут принять участие в проведении единого урока "Права человека" в России.

1 декабря 2017 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела открытый урок по правам человека в МГИМО для 700 российских школьников, чьи учебные заведения участвуют в школьной модели ООН.

В 2017 году российский омбудсмен обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования. Инициативу Москальковой поддержало министерство образования и науки РФ и региональные уполномоченные. Осенью омбудсмен прочитала ряд лекций о правах человека в московских вузах. На данный момент аппарат уполномоченного планирует создать общую образовательную программу по данной дисциплине.