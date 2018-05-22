В Верховном суде рассказали о ситуации с судами над бизнесменами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Суды в России освобождают от уголовной ответственности каждого пятого предпринимателя, ставшего фигурантом уголовного дела, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В прошлом году по сравнению с 2016 годом на треть — до 1,3 тысячи — снизилось число лиц, осужденных за предпринимательскую деятельность. Каждый пятый предприниматель освобожден от уголовной ответственности. Из осужденных только 25% приговорены к реальному лишению свободы", — сказал Лебедев.

Он напомнил о законопроекте, который говорит о недопустимости продления срока содержания под стражей обвиняемого, если органы предварительного следствия не проводят активных следственных действий. "Особенно это касается защиты лиц, участвующих в предпринимательской деятельности", — заявил глава ВС.

Лебедев отметил, что постановления пленума ВС привели к снижению общего числа заключенных в последние годы.