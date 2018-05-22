Житель Домодедово оспорил перевод части трассы М4 "Дон" на платную основу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ 18 июня приступит к рассмотрению иска жителя подмосковного Домодедово, который просит отменить постановление правительства о переводе участка трассы М4 "Дон" на платную основу и его объезд по Каширскому шоссе, сообщили РИА Новости в суде во вторник.

"Предварительное слушание назначено на 18 июня", — сказали в суде.

Истец Иван Гусев подал иск в порядке административного судопроизводства. Он просит признать частично недействующим распоряжения правительства РФ от 14.11.2014 N 2271-р "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 "Дон" на платной основе".

Как сообщает газета "Коммерсант", истец недоволен, что Каширское шоссе, которое проходит через Домодедово, стало бесплатным дублером и теперь в городе начались пробки.