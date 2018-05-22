Пострадавшая в ДТП в Крыму остается в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей в ДТП в Крыму с участием Mercedes под управлением сотрудника ГИБДД, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в республиканском минздраве.

ДТП с тремя машинами произошло на трассе "Ялта — Севастополь — Гаспра". Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, один из участников ДТП — старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время, находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем КIA. После столкновения Mercedes продолжил движение и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП погибла водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир — ребенок, телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля КIA и 8-летний пассажир автомобиля "ВАЗ".

"Девочку, которая была с легкими травмами, отпустили домой, а женщина находится в Ялтинской городской больнице, состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.