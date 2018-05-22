Опрос показал, как россияне относятся к переменам в стране за год

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Почти половина россиян считает, что за последний год в России произошли значительные перемены, и некоторые из них — к лучшему, сообщается в докладе Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФСЦИН РАН) "Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены".

Согласно докладу, 45% опрошенных россиян считают, что за последний год в России "произошли значительные перемены и некоторые перемены к лучшему". Еще 24% респондентов заявили о том, что, по их мнению, никаких перемен за последний год в стране не происходило, а 31% склонны считать, что некоторые из произошедших перемен — к худшему, говорится в докладе.

"После переломного 2016 года оценки перемен в стране стали постепенно улучшаться, а в апреле 2018 года они за весь период мониторинга оказались самыми позитивными: 45% россиян указали на то, что произошедшие перемены улучшили ситуацию в стране", — пишут авторы документа.

При этом они отмечают, что наиболее позитивные оценки ситуации давали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Составители документа также обратили внимание на то, что тренд на стабильность в стране, свойственный в посткризисный период, начавшийся с 2014 года, сменил запрос общества на перемены. В 2018 году, по оценкам ФСЦИН, 56% россиян придерживаются мнения, что страна нуждается в существенных переменах.

Восьмая волна мониторинга ФСЦИН проводилась в апреле 2018 года. В ней приняли участие 4 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка включала респондентов из всех территориально-экономических районов РФ, различных типов поселений и представляющих все социально-профессиональные группы населения в строгом соответствии с реальными пропорциями генеральной совокупности.