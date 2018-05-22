Две трети россиян считают, что ЕГЭ не снизил уровень коррупции в вузах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Около 40% россиян считает, что после введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) поступить в вузы стало сложнее, при этом около двух третей полагают, что уровень коррупции с введением такой формы экзамена возрос или не изменился, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Самым популярным ответом на вопрос: "Как вам кажется, после введения ЕГЭ стало легче или сложнее поступить в вузы?", оказался вариант о том, что стало сложнее — так считают 39% россиян. Иного мнения придерживаются 29% опрошенных, еще 32% затруднились дать ответ.

Исследователи также спрашивали у респондентов, снизился ли, повысился или не изменился, по их мнению, уровень коррупции в сфере образования после введения ЕГЭ. Треть считает, что ситуация не изменилась, 30% — что уровень вырос, столько же затруднились ответить. Лишь 7% полагают, что коррупции стало меньше.

Опрос "ФОМнибус" проводился 12-13 мая в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.