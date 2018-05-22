Повышение пенсионного возраста неизбежно, считает секретарь ОП

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, это продиктовано, в том числе, увеличением продолжительности жизни в стране, однако необходимо делать это постепенно, учитывая ситуацию на рынке труда, где люди пожилого возраста дискриминируются, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Что касается повышения пенсионного возраста — мне кажется, это неизбежно. Не потому, что нынешний пенсионный возраст был принят в 20-30-х годах, и не потому, что у нас растёт продолжительность жизни. У нас действительно очень большая нагрузка на финансы страны", — сказал Фадеев на пленарном заседании ОП РФ во вторник.

Он пояснил, что в случае с женщинами "на десять лет трудового стажа приходится более семи лет жизни на пенсии — это больше чем почти в любой стране мира".

"Никакая финансовая система не выдержит такой нагрузки", — полагает Фадеев.

По его словам, социологические опросы показывают, что абсолютное большинство граждан против данного нововведения, и "просто взять и записать в законе и бюджете страны, что теперь будет вот такой пенсионный возраст, нельзя", повышение должно быть постепенным.

"Нужен какой-то график, чтобы люди могли подготовиться, чтобы люди знали заранее… А что будет с рынком труда? У нас что, так любят пожилых людей на рынке труда? У нас наблюдается повсеместно дискриминация возрастная, и мы все это знаем. Есть ли у нас система переобучения и переквалификации? Есть ли у нас система гибкого графика?" — задается вопросами секретарь палаты.

Фадеев также считает, что в том случае, если пенсионный возраст будет повышен, государству необходимо предпринять "шаги навстречу людям пенсионного возраста", в том числе и в области здравоохранения, чтобы помочь сохранить здоровье этой категории граждан. "Это не бухгалтерская проблема — это социальная и политическая проблема", — добавил Фадеев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. Глава Минтруда Максим Топилин сообщал РИА Новости, что вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства РФ.