Россияне назвали главные цели страны

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство россиян (58%) считают, что основная цель страны в XXI веке — войти в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных государств мира.

Об этом сообщается в докладе "Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены". Его подготовил Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН).

31% респондентов видит целью возвращение России статуса супердержавы наподобие СССР. 7% считают, что Россия должна быть лидером на постсоветском пространстве. 4% полагают, что стране не следует стремиться к глобальным целям.

При этом 36% россиян, оценивая положение страны в мире, считают, что Россия сегодня — великая держава, сравнимая по своему влиянию на мировые процессы с США и Китаем. 28% высказывают мнение, что Россия — одна из ведущих стран мира, сравнимая по своему влиянию с Великобританией, Францией, Германией, Японией. 19% считают, что страна сегодня не входит в число наиболее влиятельных государств мира. 17% затруднились ответить.

Россияне определяют внешнеполитические приоритеты, исходя из нужд и потребностей внутреннего развития страны, уточняется в докладе. Немаловажным фактором являются сложные международные отношения.

"Отсюда две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, усиление державной мощи России в качестве залога роста ее конкурентного потенциала на мировой арене, а с другой, все большая ориентация на решение внутренних политических, социально-экономических и культурных проблем", — говорится в тексте документа.

Опрос провели в апреле. В нем приняли участие четыре тысячи человек из всех регионов России.