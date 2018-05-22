Россияне назвали главные цели страны

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство россиян (58%) считают, что основная цель страны в XXI веке — войти в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных государств мира.
79.0%Армии
12.6%Духовенству
3.7%СМИ
1.8%Судебной системе
2.9%Правоохранительным органам
31% респондентов видит целью возвращение России статуса супердержавы наподобие СССР. 7% считают, что Россия должна быть лидером на постсоветском пространстве. 4% полагают, что стране не следует стремиться к глобальным целям.
При этом 36% россиян, оценивая положение страны в мире, считают, что Россия сегодня — великая держава, сравнимая по своему влиянию на мировые процессы с США и Китаем. 28% высказывают мнение, что Россия — одна из ведущих стран мира, сравнимая по своему влиянию с Великобританией, Францией, Германией, Японией. 19% считают, что страна сегодня не входит в число наиболее влиятельных государств мира. 17% затруднились ответить.
"Отсюда две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, усиление державной мощи России в качестве залога роста ее конкурентного потенциала на мировой арене, а с другой, все большая ориентация на решение внутренних политических, социально-экономических и культурных проблем", — говорится в тексте документа.
Опрос провели в апреле. В нем приняли участие четыре тысячи человек из всех регионов России.