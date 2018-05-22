Россияне считают, что классический экзамен объективнее ЕГЭ, показал опрос

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают, что классический экзамен для поступающих в вузы выпускников объективнее единого государственного экзамена (ЕГЭ), следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Абсолютное большинство наших соотечественников — 73% — считают, что классический экзамен объективнее ЕГЭ. Так они ответили на вопрос "как вам кажется, что позволяет объективнее оценить уровень знаний выпускников школ, поступающих в вузы, – ЕГЭ или прежняя система вступительных экзаменов в вузах?"

Иного мнения придерживаются лишь 14% опрошенных, столько же затруднились дать ответ.

Также исследователи задавали респондентам дополнительный вопрос, есть ли в их семье или среди их знакомых дети, которые когда-либо сдавали выпускные экзамены по системе ЕГЭ, или они сами сдавали его. Так, положительный ответ дали 47% респондентов, 13% сказали, что сдавали сами экзамен, 38% — что не сдавали и не имеют таких знакомых. Еще 2% не ответили.

Опрос "ФОМнибус" проводился 12–13 мая в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.