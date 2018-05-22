Ямальский омбудсмен рассказал, когда посетит колонию Сенцова

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов. Архивное фото

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. Посещение объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, планируется в общем порядке, сообщил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.

"Посещение гражданина Сенцова, отбывающего наказание за совершенное уголовное преступление, будет осуществлено мной в общем порядке, согласно плану посещения исправительных учреждений УФСИН РФ по ЯНАО на первое полугодие 2018 года", — заявил Сак.

В понедельник в пресс-службе окружного УФСИН сообщали, что Сенцов на протяжении всего времени голодовки находится под наблюдением медицинских работников. По данным ведомства, он только пьет кипяченую воду, при этом никаких жалоб или заявлений не озвучивает.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.