Улицу на юго-западе Москвы назовут в честь Эльдара Рязанова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Улица в Обручевском районе на юго-западе Москвы будет переименована в честь режиссера Эльдара Рязанова, сообщается на сайте мэра города.

"В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы составляет чуть более километра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с улицей находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов.

Как сообщается, решение назвать улицу в честь режиссера было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Также предложение поддержали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".