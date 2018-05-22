В Москве появятся площадь Шаляпина и сквер Мандельштама

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Площадь Шаляпина и сквер Мандельштама появятся в центре Москвы, сообщается на сайте мэра города.

"В центре города появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина. Названия были одобрены на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова", — говорится в сообщении.

Сквер, названный в честь поэта Серебряного века Осипа Мандельштама, расположен в Басманном районе по улице Забелина — там же установлен памятник поэту. Площадь имени оперного певца Федора Шаляпина раскинется между улицами Неглинной и Петровкой. Согласно сообщению, территория была благоустроена по программе городского ремонта, но долгое время не имела названия.

Осип Мандельштам (1891-1938) — поэт, прозаик, переводчик и литературный критик, один из ярких представителей Серебряного века. Федор Шаляпин (1873-1938) — оперный и камерный певец, обладавший высоким басом. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также Метрополитен-оперы.