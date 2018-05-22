В Москве открыли прямой автобусный маршрут из центра до "Лужников"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новый автобусный маршрут №216, по которому из центра до стадиона "Лужники" можно будет добраться за 25 минут, запустили в Москве, сообщается на сайте мэра города.

"В столице запустили новый автобусный маршрут №216. Он проходит от стадиона "Лужников" через Хамовнический Вал, Новодевичий монастырь и далее по Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным до станции метро "Краснопресненская", — говорится в сообщении.

Согласно данным, до запуска нового маршрута москвичам и гостям столицы приходилось ехать в направлении "Лужников" или в обратную сторону в центр с пересадками, что увеличивало путь примерно на 30 минут.

Как сообщается, от стадиона в "Лужниках" транспорт курсирует с 06.00 до 22.00, от станции метро "Краснопресненская" — с 06.40 до 21.10. Расписание автобусов можно уточнить на сайте Мосгортранса.