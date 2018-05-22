Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы сильно превышено

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Содержание сероводорода в воздухе было превышено в районе полуночи более чем в 3,5 раза в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Отмечается, что в районе станции Мосэкомониторинга "Новокосино" концентрация достигла 0,0146 миллиграммов на метр кубический при пороге запаха в 0,0075 миллиграммов на метр кубический. Повышенная концентрация продержалась около трех часов.

Также превышение порога запаха более чем в четыре раза — 0,0304 — было зафиксировано в районе станции "Кожухово".

Добавляется, что 22 мая "в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере".