В ярославской мэрии объяснили появление дорожной разметки на песке

БРЯНСК, 21 мая — РИА Новости. Ярославские коммунальщики объяснили появление прерывистой разметки на обочине дороги тестированием специализированной машины, рассказал РИА Новости представитель мэрии.

Ярославская разметка на грязи: технологией заинтересовались в других регионах Россииhttps://t.co/OkGiPGCJeo pic.twitter.com/mLu1W2CJUy — ИА "Ярновости" (@Yarnovosti) 21 мая 2018 г.

​В понедельник жители Ярославля обнаружили странную разметку на пересечении Юго-западной окружной дороги и улицы Гагарина. На фото, обсуждаемом в интернете, белая прерывистая линия, обозначающая край проезжей части, "сползает" с дороги и уходит на обочину.

В мэрии заверили, что в такой разметке нет ничего странного.

"Дорожники тестировали спецтехнику и нанесли разметку по грунту. В настоящий момент ее уже там нет", — пояснил собеседник агентства.