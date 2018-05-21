Ульяновский губернатор пожаловался на фотомонтаж в образе Гитлера

САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области приняла к рассмотрению заявление главы региона Сергея Морозова, в котором губернатор просит провести проверку по факту размещения депутатом Госдумы России от КПРФ Алексеем Куринным в социальных сетях монтажа фотографии Морозова в образе Адольфа Гитлера, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

"Соответствующее заявление поступило в прокуратуру региона. Сейчас оно находится на рассмотрении", — сказал собеседник агентства.

В заявлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, Морозов утверждает, что сравнение является недопустимым, оскорбительным и унижающим честь и достоинство.

"В своем посте депутат проводит аналогию между моей деятельностью как губернатора Ульяновской области с политикой германского диктатора Адольфа Гитлера, идеология которого является нацистской, а его деятельность признана Международным военным трибуналом преступной… Куринный А. В. обвиняет меня фактически в нацистских методах, связанных с переименованием площади Ленина в Соборную площадь", — пишет Морозов. Он добавил, что переименование улиц и площадей — полномочие органов местного самоуправления и решение в данном случае принималось администрацией Ульяновска.

Комментарием депутата Куринного РИА Новости не располагает.

В апреле этого года комиссия при управлении архитектуры и градостроительства Ульяновска приняла решение о переименовании площади Ленина в Соборную. С инициативой переименования площади в комиссию обратилось региональное отделение "Справедливой России".