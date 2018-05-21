Путин и Моди пожелали удачи участникам майской смены центра "Сириус"

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал учащимся центра "Сириус" хорошо учиться, чтобы работать так же, как он и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Премьер-министр сказал, что мы сегодня целый день работали. И он сказал, как мы работали. Он сказал, что мы разговаривали целый день. Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам", — сказал Путин на церемонии закрытия майской образовательной программы центра "Сириус".

Моди рассказал ребятам, что в понедельник он и Путин обсуждали не только международные вопросы, но и говорили о "Сириусе".

"Сегодня целый день у нас были переговоры с уважаемым господином президентом Российской Федерации. Мы поговорили о региональных вопросах, о международных вопросах. Но когда мы поговорили о "Сириусе", то у него было особое лицо. То есть, если вы хотите понять, какой он человек, то вы можете судить после того, как эмоционально он говорит об этом центре, о вас, и это отражает его характер как лидера страны, который хочет, чтобы дети и школьники страны выросли и стали лидерами будущего", — сказал индийский премьер.

"Если бы я сюда не приехал сегодня, то я бы знал уважаемого Владимира Владимировича Путина как президента только. Но благодаря вам и благодаря тому, что я сюда приехал, я знаю, что у него особый, эмоциональный характер, который отличает его от других", — отметил премьер Индии.