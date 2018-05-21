Путин признался, что мог лучше учиться в школе

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что мог бы лучше учиться в школе, и отметил необходимость работать над собой.
В понедельник российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус". Они приняли участие в церемонии закрытия смены.
Пока Моди делал памятную запись после посещения центра, у Путина поинтересовались, хорошо ли он учился в школе.
Кроме того, Путин и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева провели для Моди небольшую экскурсию, во время которой рассказали индийскому гостю историю создания центра и поделились дальнейшими планами: премьеру Индии показали макеты уже строящихся спортивного и научного центра.