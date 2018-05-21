В РЖД объявили о скидках на билеты до 90%

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. РЖД начали продавать железнодорожные билеты в некоторые города со скидкой до 90%, рассказали в компании.

Пассажиры смогут ездить по специальным ценам в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу.

Для того чтобы поучаствовать в акции, нужно приобрести билет с 21 по 25 мая на даты с 21 мая по 7 июня. На плацкартные места скидка составит 90%, а на верхние полки в купе — 70%.

Акция проходит в рамках "Неделя подарков", приуроченной к началу летних школьных каникул. Купить билеты можно как в железнодорожных кассах дальнего следования, так и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье.