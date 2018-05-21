Путин и Моди прибыли в образовательный центр "Сириус" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи. 21 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи. 21 мая 2018

СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в образовательный центр "Сириус", совершив морскую прогулку на корабле "Чайка".

Российско-индийские переговоры в сочинской резиденции президента "Бочаров ручей" длились более трех часов. После окончания официальной части лидеры двух стран продолжили общение в неформальной обстановке. Президент России пригласил своего индийского гостя совершить небольшую морскую прогулку. На корабле "Чайка" они вышли из морского порта города Сочи и прошли морем до порта и Имеретинской низменности. Во время этой прогулки Путин общался с Моди на английском без переводчика. Лидеры продолжили переговоры за легким обедом, периодически выходя на палубу подышать морским воздухом и полюбоваться береговой линией города Сочи.

Сразу по прибытии в прибрежный кластер в Имеретинской низменности Путин и Моди отправились в детский образовательный центр "Сириус", где примут участие в церемонии закрытия майской образовательной программы, а также кратко пообщаются с участниками смены.

Путин и Моди в "Сириусе" как хедлайнеры фестиваля pic.twitter.com/xq1ofsjr0I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 мая 2018 г.

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