Общественник рассказал о досмотрах телефонов крымчан на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Украинские пограничники начали досматривать телефоны крымчан на предмет наличия контактов публичных людей республики, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

"Сейчас участились случаи, когда при переходе границы берут у простого гражданина, никакой должности не занимающего, телефон и смотрят телефонную книжку на предмет номеров людей, которые в Крыму на слуху и занимаются какой-то деятельностью", — сказал Иоффе на заседании мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к крымчанам.

Иоффе обратился к крымчанам с просьбой пока воздержаться от поездок на Украину. "Хотелось бы обратиться к крымчанам, что, если у вас есть родственники в Украине и вы соскучились, то приглашайте их сюда к нам. Пусть приедут, а сами воздержитесь пока от поездок", — подчеркнул Иоффе.

По его мнению, крымчанам, у которых на Украине остался бизнес, также стоит взвесить, не принесет ли он им неприятности.

"Долго вся эта история продолжаться не может, и со временем все станет на свои места", — отметил Иоффе.

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