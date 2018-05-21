Блокадница из Донбасса получит российское гражданство, заявили в МВД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пожилая женщина из Донецка, у которой возникли трудности с получением российского гражданства, доказала статус блокадницы Ленинграда, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

В полиции отметили, что женщина представила в миграционный орган "Удостоверение жителя города Ленинграда". У нее приняли заявление, блокадница получит российский паспорт "в кратчайшие сроки".

По закону ветераны Великой Отечественной войны могут получить российское гражданство, минуя стадию вида на жительство.

Проблемы с гражданством

Ранее телеканал RT рассказал историю Клавдии Мальцевой, пережившей блокаду Ленинграда. В советские годы она уехала жить в Донецк и после распада СССР получила украинский паспорт. Из-за конфликта на Украине ей перестали платить пенсию, и в прошлом году родственники перевезли женщину в Москву.

В московском миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за "ветхого" свидетельства о рождении, а после получения нового документа — из-за отсутствия в нем места рождения.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что будет добиваться предоставления блокаднице гражданства.

"Будем писать обо всех, кто мешает ей, вдове советского офицера, ленинградке, стать гражданкой России. Обо всех, кто позорит доброе имя Родины, которая у нас с Клавдией Мальцевой общая", — подчеркнула она.

Позднее Симоньян рассказала, что ситуацию пообещала взять на личный контроль начальник миграционного управления ведомства Ольга Кириллова.

Позиция МВД

Семнадцатого мая в МВД заявили, что Мальцева в июле прошлого года получила разрешение на временное проживание в России и, согласно закону, может получить вид на жительство не раньше, чем через год после этого.

Также в ведомстве подчеркнули, что свидетельство о рождении у женщины не требовали, так как при подаче заявления о выдаче вида на жительство этот документ не нужен.