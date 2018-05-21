Блокадница из Донбасса получит российское гражданство, заявили в МВД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пожилая женщина из Донецка, у которой возникли трудности с получением российского гражданства, доказала статус блокадницы Ленинграда, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
По закону ветераны Великой Отечественной войны могут получить российское гражданство, минуя стадию вида на жительство.
Проблемы с гражданством
В московском миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за "ветхого" свидетельства о рождении, а после получения нового документа — из-за отсутствия в нем места рождения.
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что будет добиваться предоставления блокаднице гражданства.
"Будем писать обо всех, кто мешает ей, вдове советского офицера, ленинградке, стать гражданкой России. Обо всех, кто позорит доброе имя Родины, которая у нас с Клавдией Мальцевой общая", — подчеркнула она.
Позднее Симоньян рассказала, что ситуацию пообещала взять на личный контроль начальник миграционного управления ведомства Ольга Кириллова.
Позиция МВД
Также в ведомстве подчеркнули, что свидетельство о рождении у женщины не требовали, так как при подаче заявления о выдаче вида на жительство этот документ не нужен.