Аксенов рассказал, как будут бороться с заторами на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Ручное регулирование движения транспорта будет организовано на дороге от Крымского моста в Керчи к Симферополю и курортам полуострова во избежание пробок и заторов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Трудности в движении транспорта на ведущей к Крымскому мосту трассе Симферополь – Керчь связаны со строительством трассы "Таврида", часть которой пройдет по существующей автодороге от Керчи в центр полуострова. Организованы объезды строящихся участков. С вводом автомобильного движения по мосту через Керченский пролив здесь осложнилась дорожная ситуация, а с началом активного курортного сезона и ростом потока транспорта могут образоваться заторы.

"ГИБДД и местные власти организуют постоянное дежурство, будут регулировщики становиться… Будет режим ручного регулирования. Как только сформируется пробка – будет режим ручного регулирования", — сказал Аксенов журналистам.

По его данным, на сегодняшний день время проезда автотранспорта в керченском направлении приемлемое. Проблемными местами Аксенов назвал дорогу рядом с Феодосией (от Крымского моста к Симферополю), где отдыхающие переходят трассу по направлению к морю, а также еще несколько участков региональных трасс: в городе Саки по направлению к Евпатории и въезд в Симферополь со стороны Керчи.

В середине апреля Аксенов заявлял, что регулировщики будут постоянно дежурить на проблемных местах автомобильной дороги к Крымскому мосту, и транспортного коллапса на дорогах с вводом моста не возникнет.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.