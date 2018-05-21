В Крыму начали мониторинг соблюдения прав крымчан на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В Крыму создана мониторинговая группа по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам России, проживающим в Крыму.

Первое заседание группы состоялось в понедельник. Возглавил ее председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Центральный вопрос, который вынесен на рассмотрение – задержание украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд".

"Мы сегодня проводим первое заседание. В группу вошли неравнодушные люди", — сказал Иоффе, открывая заседание мониторинговой группы.

В состав группы вошли юристы, общественники, правозащитники, журналисты, представители МИД РФ. Иоффе подчеркнул, что права крымчан массово нарушаются на территории Украины. Он также предложил привлечь к работе группы представителей ФСБ, МВД и Следственного комитета.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что сегодня на Украине по надуманным предлогам государственной измены продолжается задержание крымчан. "Мы обязаны выступить в защиту прав крымчан от неправомерных и противоречащих всем юридическим нормам действиям украинских властей. Создание мониторинговой группы — важный и своевременный шаг. Деятельность и принимаемые группой решения должны еще раз показать мировому сообществу, что 16 марта 2014 года крымчане сделали верный выбор", — сказал Михайличенко.

"Не прекращаются задержания украинскими властями наших сограждан. Все это происходит по вымышленным обвинениям, которые противоречат принятым в мире цивилизованным нормам международных отношений. Если мы не дадим достойный отпор, они будут продолжаться", — подчеркнул Михайличенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, службой безопасности Украины была задержана координатор движения "Волонтеры победы" Елена Одновол на границе с Крымом. Херсонский городской суд арестовал ее на два месяца по подозрению в государственной измене.

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