Майские указы 2012 года не решили вопрос зарплат педагогов, заявили в СПЧ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Майские указы" президента России от 2012 года не улучшили ситуацию с оплатой труда педагогов, официальная статистика по средним зарплатам сильно завышена, у большинства они не изменились, а у некоторых даже снизились, заявила член президентского Совета по правам человека Анита Соболева, возглавляющая в СПЧ постоянную комиссию по культурным правам, образованию и науке.

По ее словам, двумя самыми актуальными проблемами в сфере образования сейчас остаются бюрократизация и низкое финансирование. Требует решения проблема и с нагрузкой на преподавателей, и с оплатой их труда, подчеркнула она.

"Майские указы президента, изданные в 2012 году, которые с такой надеждой восприняли все преподаватели, не привели к улучшению ситуации с оплатой труда. Лишь немногие стали получать больше, у большинства зарплата осталась на том же уровне или даже понизилась", — сказала Соболева в понедельник на специальном заседании СПЧ, посвященном проблемам в сфере образования.

Она отметила, что на деле нет таких цифр, которые показывает официальная статистика по средним зарплатам учителей.

"Красивые цифры в 130 тысяч средней заработной платы преподавателей вузов в Москве, 60-80 тысяч — в регионах, которые мы видим в публикуемой отчетности, это сплошное очковтирательство. Эти якобы средние цифры вызывают раздражение людей, которые никогда таких сумм на руках и в ведомости не видели", — заявила правозащитница.

Методика расчета средней зарплаты по школе или вузу такова, что позволяет манипулировать этими подсчетами, "посылая наверх красивые цифры", утверждает она. Соболева привела в качестве примеров лишь несколько таких способов, в частности, переход на пониженную ставку, увеличение нагрузки.

"Способ первый: всем преподавателям или научным сотрудникам добровольно-принудительно предлагают написать заявление о переходе на 0,3 ставки или на 0,7 ставки при полном сохранении объема работы и прежних размеров выплат. Человек ничего не теряет в зарплате, но по расчетам "наверх" он приобрел", — рассказала она.

Вторым подобным вариантом может быть увеличение нагрузки на учителей, уточнила член СПЧ, — когда человек работает на две ставки по внутреннему совместительству, увеличивается количество часов обязательной нагрузки. "Практически, человек работает на двух работах. Но при этом все равно эта зарплата учитывается как одна", — добавила Соболева.

Третьим путем завышения статистики является перевод на гражданско-правовой договор тех педагогов, которые не получили стимулирующей надбавки.

"В этом случае в зарплате человек не теряет, но он теряет, естественно, многие другие права и льготы. Но это тоже не учитывается в общих красивых цифрах, которые идут наверх", — рассказала она.

Еще один способ: "учитываются суммы всех стимулирующих выплат — за статьи, по грантам — и в какой-то год у человека выходит очень хорошая и красивая зарплата, но надо понимать, что гранты не каждый год и не на всех получаются".